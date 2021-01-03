В Одессе задержали известного 'вора в законе'

В воскресенье, 3 января, в одесском аэропорту задержали криминального "авторитета" Миндию Горадзе, более известного как "Лавасоглы Батумский" и "Хромой".

На данный момент его планируют депортировать в Турцию, в которой у мужчины есть вид на жительство. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в полиции.

Стоит отметить, что адвокаты Горадзе хотят оставить его в Украине под экстрадиционным арестом.

Напомним, Миндия Горадзе – это один из самых влиятельных "воров в законе" Одессы. Ранее мужчину назначали "смотрящим" над следственным изолятором и несколькими одесскими колониями.

Мужчина родился в Батуми в 1981 году.

В 2006 его осудили на родине за бандитизм.

В 2012 году он решил переехать в Украину, из которой его принудительно высылали не менее пяти раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители рассматривали Горадзе причастным к покушению на директора охранной компании "Самсон" Андрея Бабенко.