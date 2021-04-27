В Одессе взрыв газа обрушил дом на двух человек. Фото и видео

В Одессе прогремел взрыв в жилом одноэтажном доме, в результате чего произошло обрушение. Из-под обломков достали двух человек, одного из которых госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Серова 38 около 22:24. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщается на Facebook-странице ГУ ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"В результате взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома на одну квартиру", – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что площадь разрушения составила 150 квадратных метров.

Из-под завалов достали двух жителей дома – женщину 1937 года рождения и мужчину. Последний от госпитализации отказался, а пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Всего же было спасено трех человек.

На месте работали 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

(Видео Telegrtam "Думская")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в пятницу, 2 апреля, взорвался газ в квартире трехэтажного дома. В результате умер один человек, еще двоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.