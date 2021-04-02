В Одессе взорвался газ в квартире, погиб человек. Фото и видео ЧП

В Одессе в пятницу, 2 апреля, взорвался газ в квартире трехэтажного дома. В результате умер один человек, еще двое в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Уточняется, что жертва ЧП от полученных травм скончалась в больнице (чтобы посмотреть видео с места инцидента, доскролльте страницу до конца).

Взрыв газовоздушной смеси, который перерос в пожар, произошел на улице Хуторской, 6/3. Огонь спасатели ликвидировали в 15:31.

В здании разрушилось перекрытие между вторым и третьим этажами, а также частично – лестничный марш.

"Органами местной власти решается вопрос по расселению и дальнейшему временному проживанию жителей аварийного подъезда дома", – сказано в сообщении.

На сайте ГСЧС сообщали, что из дома были эвакуированы 15 человек.

По данным "Думской", в больнице умер пострадавший хозяин квартиры, в которой произошло чрезвычайное происшествие.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове 2 апреля случился масштабный пожар после взрыва в металлическом ангаре на производственном предприятии, которое занималось переработкой семян подсолнечника на масло. В результате погиб молодой работник, еще один получил ожоги.