В Одессе 11-летняя девочка позвонила 'из багажника авто' в полицию: подробности истории

В среду, 5 мая, в Одессе в 19:00 неизвестный мужчина якобы выкрал 11-летнего ребенка, забросил его в багажник автомобиля и уехал. Инцидент произошел в районе улицы Пушкинской. Потерпевшую через время разыскали, а похищение оказалось шуткой.

Девочка позвонила в полицию и рассказала о "происшествии". Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Х***ая Одесса". Ребенок отметил, что злоумышленник передвигался на автомобиле Renault черного цвета и даже назвала фрагмент регистрационного номера – 4859.

В городе с 20:50 был введен план "Перехват" для поиска похитителя. По словам малолетней заявительницы, транспортное средство двигалось около 20 минут, после чего мужчина остановил авто и полчаса разговаривал по телефону. Потом злоумышленник на месте якобы вел разговор примерно с тремя людьми.

Девочку быстро разыскали правоохранители, она не пострадала и находится дома. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на ГУНП в Одесской области. Как сообщили "Сегодня" в полиции, ребенок таким образом пошутил. На ее родителей составили протоколы по ст. 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб) и ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве трое иранцев, которые длительное время проживали в Украине, заставили женщину-блогера отдать 25 биткоинов на $1,4 млн и угрожали ей и ее ребенку оружием.