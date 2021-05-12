В Одессе врача-чиновника поймали на $11 тыс. взятки: требовал деньги за операцию на сердце

Заведующего отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы поймали во время получения неправомерной выгоды в размере $11 тысяч. Взятку врач требовал от пациента за проведение операции на сердце.

В частности, больному нужно было заплатить столько за протезирование восходящего отдела аорты. Как информирует Офис главного прокурора (ОГП), в поборах подозревают и коллег медика.

По данным следствия, не только он, но и другие работники одесского медучреждения систематически получали деньги от граждан, которые проходили лечение или нуждались в другой медицинской помощи.

"Медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям на сердце. Проведение таких оценивали от 80 до 400 тыс. грн, в зависимости от их сложности и состояния больных", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что подобные операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, и приобретение протезов, клапанов шунтов и т. д. тоже осуществляются за бюджетные средства.

Пока следователи решают вопрос об объявлении уличенному врачу-чиновнику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Операцию по разоблачению провели прокуроры совместно со следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области, при оперативном сопровождения сотрудников Управления СБУ в области.

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