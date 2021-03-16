В Одессе возле школы нашли тело женщины в мешке. Фото

Возле школы в центре Одессы во вторник, 16 марта, обнаружили убитую женщину. Ее тело с признаками насильственной смерти было спрятано в мешке.

Личность погибшей правоохранители устанавливают. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области.

Отмечается, что жуткую находку обнаружили у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской в городе.

"Личность погибшей, обстоятельства ее смерти и подозреваемые устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативная группы полиции.

В то же время "Укринформ" отмечает, что в социальных сетях очевидцы написали, якобы тело неизвестной было найдено возле школы №57. По их информации, убита пожилая женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пенсионерка подожгла двери областного управления Пенсионного фонда на улице Ришельевской.