В Одессе военный умер после избиения в части – СМИ

В Одесском военном госпитале умер 32-летний солдат-контрактник. В медучреждение он попал из воинской части на территории области, где его якобы избили.

Об этом сообщило издание "Страна", ссылаясь на источники в областной прокуратуре. Инцидент произошел в ночь на 16 января.

Отмечается, что у военнослужащего медики диагностировали серьезные травмы головы. Он скончался в понедельник, 18 января.

Детали инцидента и смерти контрактника не уточняются. Правоохранители расследуют дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего.

Санкция соответствующей статьи подразумевает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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