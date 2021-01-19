В Одессе военный умер после избиения в части – СМИ
В Одесском военном госпитале умер 32-летний солдат-контрактник. В медучреждение он попал из воинской части на территории области, где его якобы избили.
Об этом сообщило издание "Страна", ссылаясь на источники в областной прокуратуре. Инцидент произошел в ночь на 16 января.
Отмечается, что у военнослужащего медики диагностировали серьезные травмы головы. Он скончался в понедельник, 18 января.
Детали инцидента и смерти контрактника не уточняются. Правоохранители расследуют дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего.
Санкция соответствующей статьи подразумевает от 7 до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июле прошлого года в Запорожье ранее судимый местный житель избил бойца батальона "Азов" Олега Черевко. Причиной стало то, что военный сделал мужчине замечание за приставание к девушкам.
А в ноябре в Донецкой области солдат избил и поджег сослуживца, украв его деньги.