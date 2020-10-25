В Одессе водитель протаранил полицейское авто и признался, что под амфетамином. Видео

В Одессе водитель Subaru ездил по встречной полосе, протаранил полицейский автомобиль, а затем признался, что употреблял наркотики.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 25 октября. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный УКР" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

После того, как неадекват протаранил полицейский Priuus, он успел заехать на территорию военной академии, врезаться в памятник и дерево. В результате ДТП автомобиль загорелся, водителя задержали.

"Сегодня с самого утра в Одессе гонщик, по фамилии Гула Владимир Валентинович, под амфетаминами (по его же словам) гонял по встречке, протаранил копов, а затем въехал на территорию военной академии, где врезался в памятник, дерево и загорелся.

После этого неадекватна задержали. Он начал рассказывать, что он Бог", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ривне в субботу, 24 октября, в ДТП с двумя авто и маршруткой погиб человек, еще семеро, среди которых трое детей, пострадали.