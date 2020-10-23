В Одессе в зале суда семеро обвиняемых вскрыли себе вены. Фото

В Одессе в Малиновском суде на судебном заседании по делу о бунте в колонии семеро заключенных вскрыли себе вены.

Об этом сообщило издание 048.ua. Подсудимым должны были избрать меру пресечения.

Предположительно, обвиняемые вскрыли вены заточками, которые им передали вместе с защитными масками.

Всех семерых пострадавших скорые доставили в медицинские учреждения.

У троих подсудимых истек срок предыдущего наказания, которое они отбывали в колонии. Однако на свободу выйти они не могли, поскольку меру пресечения подозреваемым продлевали уже несколько раз.

На заседании 23 октября адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Судья же снова продлил содержание в СИЗО на 2 месяца. Это якобы и стало причиной массовой акции членовредительства.

По словам жены одного из подсудимых Сергея Лозюка, Аллы, содержание в 51-й колонии было просто чудовищным. Заключенных постоянно били, давали несъедобную еду, в которой были черви.

Как отметило издание, это уже пятое судебное заседание по данному делу. Они постоянно переносятся, потому что на суд не являются свидетели. Следующее заседание должно состояться 3 ноября.

Подсудимым должны были избрать меру пресечения

Предположительно, подсудимые вскрыли вены заточками

Заседания постоянно переносились

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая 2019 года в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных.

После бунта в колонии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 392 УКУ (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).

Названы различные версии бунт заключенных в исправительной колонии №51.