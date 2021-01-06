В Одессе в ДТП столкнулись 5 авто, 2 человека сгорели заживо. Фото и видео

Поздно вечером, 5 января, в Одессе, произошло смертельное ДТП с 5 авто. В результате чего 2 человека сгорели заживо, точное количество пострадавших уточняется.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Одесской области, происшествие случилось на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской. Отмечается, что возгорание произошло в результате столкновения машин.

Телеграм-канал ODESSA INFO пишет, что авто взорвалось из-за того, что в нем был установлен газовый баллон. По их данным, в аварии погибли два парня 1991 и 1992 годов рождения. У одного из погибших в ноябре была свадьба, осталась беременная жена.

Издание "Думская" отмечает, что аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько машин.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции, патрульные, спасатели и скорая помощь. Детали ДТП устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе авто на скорости влетело в McDonald’s и сбило девушку.