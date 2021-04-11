На Житомирщине умер воин ВСУ, переживший снайперское ранение на Донбассе

В больнице Малина, что на Житомирщине, умер ветеран АТО Артем Черняк. В свое время старший солдат из 28-й бригады ВСК на псевдо Изя участвовал в боях за Марьинку и пережил снайперское ранение.

Позже врачи поставили ему диагноз – ишемическая болезнь сердца. Трагическим известием поделились в соцсети друзья защитника.

"Вселенная сегодня просто ужасная... Наш Изя умер. Его сердце... Я не могу понять и принять. Мужчина, который любил эту жизнь, свою жену, дочь и Украину до последней капли своей жизни. Настоящий воин, храбрый, смелый. Наш Герой ушел. Изя... всегда улыбающийся, обнадеживающий нас, верен себе и своей стране, ты был прекрасным другом, лучшим из лучших. Мы всегда будем тебя помнить. Спи спокойно, дорогой друг", – написала в Facebook-сообществе "Последний долг" знакомая военного.

Отметим: о тяжелом состоянии ветерана АТО Артема Черняка сообщал еще в 2019 году волонтер Мирослав Гай. Он рассказывал, что Изя получил ранение от снайперской винтовки, защищая нашу страну в районе Марьянки. После этого у него и появились боли в сердце, а потом у мужчины диагностировали ишемическую болезнь сердца. Чтобы преодолеть это заболевание, военнослужащий требовал стентирования. Тогда на его лечение деньги собирали друзья и волонтеры.

Известно, что причиной смерти защитника с Малина стал сердечный приступ. Прощание с ним должно было состояться в его городе 12 апреля, Артема Черняка решили похоронить на одном из местных кладбищ.

"Господи, не могу поверить, мы все боролись за твою жизнь, надеялись, что все позади. Как так, Артем?! Ты еще столько должен был сделать в жизни... Вечная память тебе, друг. Скучаю. Очень тяжело", – выразила соболезнования медик и волонтер Лариса Марянова в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе 28 февраля умер ветеран войны на Донбассе Алексей Литовка, который в 2015 году получил орден "За мужество" III степени.