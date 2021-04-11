В Одессе умер воин ВСУ, переживший снайперское ранение на Донбассе

В Одесском военном госпитале 10 апреля умер ветеран АТО Артем Черняк. В свое время старший солдат из 28-й бригады ВСК на псевдо Изя участвовал в боях за Марьинку и пережил снайперское ранение.

Позже врачи поставили ему страшный диагноз – ишемическая болезнь сердца. О трагедии сообщили в соцсети друзья умершего защитника.

"Вселенная сегодня просто ужасная... Наш Изя умер. Его сердце... Я не могу понять и принять. Мужчина, который любил эту жизнь, свою жену, дочь и Украину до последней капли своей жизни. Настоящий воин, храбрый, смелый. Наш Герой ушел. Изя... всегда улыбающийся, обнадеживающий нас, верен себе и своей стране, ты был прекрасным другом, лучшим из лучших. Мы всегда будем тебя помнить. Спи спокойно, дорогой друг", – написала в Facebook-сообществе "Последний долг" знакомая военного.

Отметим: о тяжелом состоянии ветерана АТО Артема Черняка сообщал в 2019 году волонтер Мирослав Гай. Он рассказывал, что Изя получил ранение от снайперской винтовки, защищая нашу страну в районе Марьянки. После этого у него и появились боли в сердце, а потом у мужчины диагностировали ишемическую болезнь сердца. Чтобы преодолеть это заболевание, военнослужащий требовал стентирования. Тогда на его лечение деньги собирали друзья и волонтеры.

"Господи, не могу поверить, мы все боролись за твою жизнь, надеялись, что все позади. Как так, Артем?! Ты еще столько должен был сделать в жизни... Вечная память тебе, друг. Скучаю. Очень тяжело", – выразила соболезнования медик и волонтер Лариса Марянова в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе 28 февраля умер ветеран войны на Донбассе Алексей Литовка, который в 2015 году получил орден "За мужество" III степени.