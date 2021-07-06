В Одессе туристы устроили пикник возле Вечного огня с шашлыками и пивом. Фото

В воскресенье, 4 июля, в Одессе отдыхающие устроили пикник у Вечного огня в память о погибших во Второй мировой войне. Они жарили шашлыки и употребляли алкогольные напитки.

Об этом сообщил в Facebook Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета. Нарушение увидел оператор департамента на камеру видеонаблюдения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко. На кадрах видно, что компания сидит вокруг вечного огня с детьми, жарят мясо и пьют пиво.

Оператор сообщил об этом охранникам муниципальной стражи, которые осуществляли патрулирование. Уже через несколько минут стража попросила отдыхающих не разбирать пакеты и сменить место пикника на более подходящее.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Белая Церковь Киевской области семья решила поджарить маршмеллоу на Вечном огне. Расследованием инцидента занялась полиция.

Ранее под Киевом сняли пьяных девушек, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе, посвященном погибшим освободителям во время Второй мировой войны.