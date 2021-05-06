В Одессе такси врезалось в стену и загорелось: водитель погиб. Фото и видео

Вечером 5 мая в Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon.

Как сообщается на сайте полиции Одесской области, на улице Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и наехал на бетонную стену. От удара автомобиль загорелся (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП водитель погиб, а 41-летнюю пассажирку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и ушибами.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал "7 канал" сообщил, что водителю во время движения стало плохо. На снимках с места видно, что он вылетел из машины и лежал у бетонной стены.

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