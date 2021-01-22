В Одессе суд отправил за решетку подозреваемого в расчленении отца и квартиранта. Видео

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Дмитрию Пономаренко, которого подозревают в жестоком двойном убийстве – своего отца и квартиранта.

Как сообщает "Думская", мужчину отправили под стражу на два месяца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прокурор ходатайствовал об аресте без права внесения залога. Адвокат подозреваемого просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Сам Пономаренко признался в совершении преступления и попросил отправить его за решетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января в одной из квартир на улице Небесной Сотни в Одессе 30-летний мужчина отрезал голову своему отцу и зарезал еще одного мужчину, вспоров брюшную полость. Второй снимал комнату в одной квартире с подозреваемым.

После этого он вышел на улицу, обмотанный внутренними органами, и начал разбивать стекла в машинах отрезанной головой.

Жестокие убийства мужчина объяснил тем, что он якобы "является богом, которому не хотели поклоняться".

По словам соседей, у подозреваемого была наркотическая зависимость.