В Одессе столкнулись скорая и Lexus, есть пострадавшие. Фото

В Одессе карета скорой помощи столкнулась с Lexus и перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.

ДТП произошло примерно в 17:30 22 ноября. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что автомобили Lexus и Ford Transit (скорая медицинская помощь одной из частных медицинских компаний) не разминулись на регулируемом перекрестке улиц Дальницкого и Балковской.

"После столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся на бок", – говорится в сообщении.

В результате происшествия в больницу были госпитализированы два пассажира скорой, а также водитель Lexus. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 10 ноября на проспекте Небесной Сотни авто на большой скорости влетело в людей на остановке – четыре человека пострадали.