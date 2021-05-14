В Одессе сосед пытался изнасиловать 3-летнего мальчика: фото подозреваемого

В центре Одессы сосед пытался изнасиловать 3-летнего мальчика, пока его матери не было дома.

Как сообщает УСИ со ссылкой на источники в полиции, местом преступления оказалась квартира в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам матери, к ним в квартиру проник сосед и попытался изнасиловать ребенка.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, согласно ч.3 ст.152 (изнасилование несовершеннолетнего) УК Украины.

На месте работали следователи, полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего.

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