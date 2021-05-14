В Одессе сосед пытался изнасиловать 3-летнего мальчика: фото подозреваемого

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Происшествия
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Мужчина проник в квартиру, пока мамы ребенка не было

В центре Одессы сосед пытался изнасиловать 3-летнего мальчика, пока его матери не было дома.

Как сообщает УСИ со ссылкой на источники в полиции, местом преступления оказалась квартира в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе Одессы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам матери, к ним в квартиру проник сосед и попытался изнасиловать ребенка.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, согласно ч.3 ст.152 (изнасилование несовершеннолетнего) УК Украины.

На месте работали следователи, полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине трое несовершеннолетних подверглись растлению, двум девочкам по 11 лет, а самой младшей потерпевшей – семь. Во всех трех делах задержаны подозреваемые, ведется следствие.

Ранее в прокуратуре раскрыли обстоятельства изнасилования 6-летней девочки в Северодонецке Луганской области, в котором подозревается 48-летний мужчина.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении и изнасиловании 19-летней девушки. Подозреваемый познакомился с девушкой и предложил ей помощь в поиске работы.

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