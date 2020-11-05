В Одессе работники детсада воровали еду: дети месяцами ходили голодными. Видео

В Одессе в полицию обратилась мать ребенка, который посещает детский сад №10 на улице Краснова. Она заявила, что сотрудники дошкольного учреждения воровали продукты, предназначенные для приготовления еды детям.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области. В то же время в сети появилось видео и подробности инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Женщина на видео пожаловалась, что ее ребенок постоянно приходит из детсада голодный и продемонстрировала пакеты с продуктами, которые, по ее словам, должны были украсть сотрудники детсада.

Одна из мам, Анастасия Друмова, рассказала, что проблемы с едой в детском саду начались еще с сентября. Ребенок после сада постоянно просил есть, а на вопрос о том, чем же его кормили, отвечал, что только кашей. На родительских собраниях взрослые возмущались такому рациону, однако руководство учреждения повторяло, что нет денег на большее разнообразие продуктов.

"В связи с карантином нас в садик не пускали, меню мы не видели, но воспитательница нашей группы отправляла нам фото. К сожалению, там не было никаких фруктов, овощей, были беспрерывные каши", – рассказала Друмова.

В пятницу, 30 октября, забирая своих детей, родители заметили, как два повара и охранник вышли с несколькими плотно набитыми пакетами. Пока повара перекидывали часть пакетов с едой через забор, родители детей подошли ближе и сняли происходящее на камеру. Одна из поваров убежала, другая на месте начала оправдываться, что продукты просроченные. В пакетах действительно оказалась еда – фрукты, овощи, молоко, яйца, – сверху прикрытые одеждой. Родители вызвали полицию.

Глава департамента образования Елена Буйневич ситуацию подтвердила.

"Да, уличены в таких ужасных вещах сотрудники, они были уволены на следующий день. Садик продолжит свою работу, для этого наберут других сотрудников и усилят контроль за качеством работы на кухне", – сообщила Буйневич.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Началось расследование, полиция устанавливает лица, причастные к правонарушению.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине группа лиц, находившихся на службе в Вооруженных силах Украины, устроила "бизнес" на продаже присвоенных продуктов, предназначенных для пациентов военного госпиталя.