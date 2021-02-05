В Одессе пьяный водитель влетел в микроавтобус и сбил двоих детей. Фото

В Одессе утром в пятницу, 5 февраля, пьяный 20-летний водитель Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который отбросило на пешеходный переход.

В этот момент по нему на зеленый сигнал переходили двое детей – 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. ДТП произошло на углу улиц Розумовской и Мясоедовской, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии. На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Полицейские установят все обстоятельства и детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепрена Слобожанском проспекте водитель Renault развернулся через две сплошные полосы и попал в масштабное ДТП. Судя по видео момента столкновения, его подрезал автомобиль, который двигался рядом.