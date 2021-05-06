В Одессе на детской площадке пьяные мужчины напали на мальчика и полицейского. Видео

В Одессе нетрезвые мужчины, которые пили на детской площадке, напали на ребенка, который сделал им замечание.

На место инцидента вызвали полицию, пишет местный портал Vgorode. Копов встретила группа группа агрессивных мужчин, один из которых ударил правоохранителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что конфликтная ситуация произошла в районе Черемушки на улице Героев Крут.

Пострадавший мальчик пришел поиграть на детскую площадку, где заметил выпивающих мужчин. Ребенок попросил взрослых освободить место, после чего один из них схватил парня за шею и начал кричать матом.

Кто-то из местных жителей заметил это и вызвал полицию. На место прибыли правоохранители, и во время выяснения обстановки один из мужчин ударил копа. После этого нарушителя положили лицом к земле и сковали его руки наручниками.

О том, получил ли мальчик какие-либо травмы, пока неизвестно.

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