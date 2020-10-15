В Одессе прошли массовые обыски в сети борделей, организованной полицейским. Фото и видео

В Одессе разоблачили сеть борделей, к организации которой причастен один из сотрудников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Одесской области.

В частности, еще в 2019-м полицейского заподозрили в создании преступной группы лиц с четким распределением ролей, участники которой наладили в городе и области деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг за денежное вознаграждение. Об этом информирует Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

По версии следствия, оперуполномоченный организовал "бизнес" вместе с 25-летней жительницей Одессы и десятью помощниками. Среди них администраторы, операторы, водители и охрана. Кроме этого, правоохранитель привлек к "работе" более 30 проституток.

Отмечается, что привлеченные к противоправной деятельности сообщники работника полиции осуществляли поиск девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали, а также подбирали помещение для предоставления платных услуг интимного характера.

"Клиенты в телефонном режиме заказывали услуги, которые им оказывали девушки в салонах – арендованных квартирах. 55 процентов от полученной оплаты женщины отдавали дежурному администратору. В борделях действовали четкие правила: если клиент расплачивался иностранной валютой – деньги в полном объеме отдавались администрации. Кроме того, еженедельно каждая из женщин сдавала средства на уборку квартиры и коммунальные услуги. В случае прихода на "рабочее место" в состоянии опьянения – платила "штраф", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что организатор, который недавно перевелся на должность участкового инспектора полиции, следил за тем, чтобы салоны действовали конфиденциально и не попали в поле зрения правоохранительных органов.

Так, 14 октября 2020-го сотрудники Департамента внутренней безопасности, Главного следственного управления НПУ, киберполиции, при физической поддержке бойцов ВСД ДВБ НПУ и спецподразделения ТОР, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины, провели одновременно 29 санкционированных обысков.

По месту жительства фигурантов преступной группы и размещения салонов было изъято оргтехнику, мобильные телефоны, документацию, "черновые" записи, наличные в разной валюте, патроны, оружие и автомобили.

Как информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора, полицейскому и еще семи его сообщникам сообщено о подозрении по ст. 255, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 УК Украины, по фактам соответственно:

создания и руководства преступной организацией, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения;

создания или содержания мест разврата и сводничества;

сутенерства или вовлечения лица в занятие проституцией.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в Украине следует легализовать проституцию при условии, что государство сможет законодательно определить условия работы этого "рынка".