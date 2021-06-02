В Одессе вторые сутки разыскивают пропавшего офицера, исчезнувшего по дороге на работу

Уже вторые сутки на Одесщине продолжаются поиски исчезнувшего начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Известно, что первый заместитель командира как обычно отправился на работу, но в часть так и не прибыл.

По состоянию на 2 июня мужчину еще не нашли. После того, как военнослужащий перестал выходить на связь и никто из его знакомых не смог сообщить, где он находится, правоохранители объявили мужчину в розыск. Об этом сообщил портал Odessa.online со ссылкой на пресс-службу отряда.

"Информация об исчезновении Алексея Черткова внесена в ЕРДР. Поиски продолжаются", – отметила пресс-секретарь отряда морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк.

По ее словам, правоохранителям за время поисков не удалось выйти на след пропавшего офицера. Она же напомнила, что тот исчез 1 июня. Тогда же с ним была потеряна телефонная связь.

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"Он вышел из дома, но в расположение отряда не явился", – сказала Гуменюк.

Она также опровергла слухи о том, что Черткова якобы найдено поздно вечером 1 июня.

К поискам офицера привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море – от Крыма до Дуная, в том числе 98 миль реки. В частности, контроль за плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины и пребывание в них; охрану суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

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