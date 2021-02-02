В Одессе произошло массовое ДТП с пострадавшими. Видео

Утром во вторник, 2 февраля, в Одессе произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, в аварии пострадал минимум один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте. Видео столкновения опубликовали в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи говорится, что ДТП произошло в районе Сухого лимана. Из-за происшествия образовалась большая пробка. Вероятно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на трассе Киев – Чоп произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.