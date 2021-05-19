В центре Одессы произошла массовая драка в ночном клубе. Видео погрома

В ночном клубе Одессы произошла массовая драка между отдыхавшими там мужчинами. В потасовке участвовали более десяти человек.

Инцидент случился в заведении в центре города, по улице Екатерининской, сообщил ТСН в среду, 19 мая. Фрагмент драки снял на камеру очевидец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что между разными компаниями возник конфликт, который в последствии спровоцировал рукоприкладство. Охранник пытался расцепить стороны, но хулиганов было значительно больше. Из-за чего именно поссорились посетители, не уточняется.

Как видно на опубликованных кадрах из заведения, участники потасовки едва не снесли столы других отдыхающих, били посуду и громко ругались. Выясняется, обращался кто-то из участников конфликта в полицию.

Отметим, что официальной информации об инциденте от правоохранителей пока не поступало.

Видео массовой драки в развлекательном заведении Одессы. Осторожно, сцены насилия и нецензурная лексика!

Напомним, что ранее в центре Днепра мужчины устроили погром в ресторане Dogs&Burgers на Екатеринославском бульваре. Они подрались, разбили стекла и испортили мебель в заведении.

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