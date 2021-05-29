В Одессе произошел взрыв в многоэтажке: в квартире повылетали окна. Фото

В Одессе на улице Фонтанская дорога в субботу, 29 мая, произошел взрыв в многоэтажном доме, после чего начался пожар.

Удар был такой силы, что в квартире повылетали окна. Причина происшествия пока неизвестна, сообщает "УСИ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за телевизора. На место ЧП прибыли спасатели и локализовали возгорание. На момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна, она не пострадала. Женщину вывели из квартиры, в помещении остались два кота.

"Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры – в шоке", – рассказала жительница дома.

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