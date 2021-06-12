В Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. Фото и видео

В субботу, 12 июня, в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. По предварительной информации, ЧП случилось на ПС 110/10 кВ "Артиллерийская"

Как сообщают местные Telegram-каналы, после взрыва в некоторых домах поблизости пропало электричество. Причина взрыва пока неизвестна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сильно рвануло на подстанции на Артиллерийской, угол Красный крест, пожар, в близлежащих домах нет света", – написали очевидцы в сети.

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