В Одессе оправдались за российский шансон о "лагерях и зэках" на открытии елки. Видео

В театре Одессы оправдались за российский шансон на открытии новогодней елки под мэрией.

Заявляется, что эту музыку на Думской площади включать не планировали. Комментарий инцидента появился на официальном YouTube-канале Департамента информации и связей с общественностью Одесского горсовета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Надежда Чернова, администратор Одесского театра духовой музыки им. Салика, рассказала, что после официальной части мероприятия и выступления артистов подрядчики начали собирать оборудование. В это время звукооператор включил "на фоне" подборку тематических композиций, среди которых оказалась "Потому что в лагере Новый год" Михаила Шафутинского.

В этой песне есть слова: "Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют". Также там упоминаются "петушки" и "лагерь".

"Мы приносим свои извинения одесситам за столь нелепую случайность", – сказала представительница театра.

Напомним, скандальное открытие елки в Одессе состоялось 19 декабря, в День Святого Николая.

Во время торжественной части перед жителями города выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика. Его музыканты были одеты в Дедов Морозов.

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