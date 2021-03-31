В Одессе поймали мужчину, который годами насиловал и шантажировал девочек

В Одессе задержали и арестовали без права внесения залога мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних девушек.

Одной из пострадавших была 13-летняя девочка, которую после преступления одессит запугивал на протяжении почти двух лет. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Установлено, что в 2019 году 49-летний житель Одессы, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей под видом юноши, стал переписываться с потерпевшей, которой в то время было 13 лет.

"Парень" выпросил у девочки фотографии интимного характера. Имея компромат, подозреваемый начал ей звонить, представляясь сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента. Он угрожал девочке-подростку тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним.

Боясь осуждения, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе, чем тот воспользовался, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности против воли малолетней.

Запугивание и насилие над ребенком продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем своей матери. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 и 4 ст. 152 (изнасилование). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В ходе обыска по месту жительства задержанного копы нашли его мобильный телефон и ноутбук. В своих переписках мужчина шантажировал и запугивал и других девушек. На его гаджетах хранились фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием пострадавшей, а также других несовершеннолетних на вид девочек.

Нескольких из них правоохранители уже установили и проводят с ними следственные действия.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине 29 марта задержали парня за попытку совершения сексуальных действий насильственного характера в отношении школьницы. А накануне подобный случай произошел на Черкасщине – там мужчина напал на местную жительницу и пытался ее изнасиловать.