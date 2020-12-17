В Одессе первоклассница 'заминировала' школу, чтобы поиграть дома с котиком

В Одессе в среду, 16 декабря, в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе. Правоохранители выяснили, что ее "заминировала" 6-летняя первоклассница.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области, девочка объяснила свой поступок тем, что хотела пойти домой и поиграть с котиком.

Со школьницей пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребенку, что его необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи.

"Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она еще маленькая, за них придется понести наказание ее родителям по ст. 184 КУоАП", –говорится в сообщении полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в среду, 16 декабря, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании Национальной службы здоровья Украины. Сотрудников эвакуировали из здания.