В Одессе от анорексии умерла 12-летняя девочка, весившая 20 кг

В одесской городской детской больнице №3 29 апреля скончалась 12-летняя девочка, которая попала туда с диагнозом "анорексия".

Как сообщается на сайте ГУНП Одесской области, школьница пыталась похудеть и довела свой организм до критического состояния.

Открыто уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Как уточняет "Думская", школьница весила всего лишь 20 кг. Отметим, что по нормам Всемирной организации здравоохранения, очень низким считается вес даже в 27,8 кг для 12-летней девочки.

Также издание пишет, что девочка была отличницей, мечтала стать моделью и принимала участие в кастингах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2021 года при загадочных обстоятельствах умер 17-летний подросток Александр, который ранее пережил клиническую смерть в школе во время перемены.