В Одессе ограбили здание НАБУ

В Одессе трое мужчин украли металлолом из гаража территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщает "Думская", преступление произошло утром 22 марта по улице Среднефонтанская, 14.

Злоумышленники похитили металлические конструкции, которые остались в гараже после недавнего ремонта в здании. На данный момент точная сумма нанесенного НАБУ урона устанавливается.

Полиция уже задержала одного подозреваемого, им оказался 34-летний житель села Фонтанка. У него изъяли вещественные доказательства.

Отметим, что детективы НАБУ сообщили о подозрении в нанесении 131 млн грн убытков территориальной общине Одессы трем чиновникам Одесского горсовета, а также основателю частной компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада направила в КСУ законопроект о назначении президентом Украины глав НАБУ и ГБР.