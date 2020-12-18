В Одессе нотариус получила подозрение из-за рейдерского захвата медуниверситета

Нотариуса из Одессы заподозрили в махинациях – якобы она самостоятельно "назначила" и.о. ректора Одесского национального медицинского университета, которого должен избирать Минздрав.

Офис генерального прокурора Украины сообщил об инциденте на своем официальном сайте в пятницу, 18 декабря. Юристу уже сообщили о подозрении (ч. 1, 3 ст. 362 УК).

Заявляется, что женщина имела доступ в Единый государственный реестр юридических лиц. Там она изменила данные, определив исполняющего обязанности ректора ОНМедУ. У лица не было полномочий занимать это кресло, поскольку руководителя медицинского вуза должно избирать Министерство здравоохранения.

Таким образом, из-за действий подозреваемой фактически произошел рейдерский захват университета.

В ОГП указали: нотариус знала, что представленные документы для внесения изменений в реестр не соответствовали украинским законам и Конституции, а также уставу Одесского национального медуниверситета.

Если вину подозреваемой докажут в суде, она может сесть в тюрьму на срок от трех до шести лет.

Напомним:

В декабре 2018 года в Министерстве здравоохранения сообщили, что неизвестные лица ворвались в здание ОНМедУ и уничтожили часть документации, заблокировав все входы и выходы.

В этом же году было сменено руководство вуза.

В подозрении нотариусу, предварительно, идет речь о признании Юрия Сухина и.о. ректора университета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре-2020 в Запорожье СБУ разоблачила и заблокировала деятельность рейдерской группировки, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий на более 200 млн гривен.