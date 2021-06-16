В Одессе нетрезвый молодчик ударил семь раз ножом мужчину из-за внешнего вида. Фото

В Одессе полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который напал с ножом на 43-летнего мужчину. Причиной стал якобы неопрятный внешний вид прохожего.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области. Нетрезвый правонарушитель придрался к незнакомцу в частном секторе Киевского района города и начал бить его ножом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшему удалось убежать от напавшего на соседнюю улицу, где он попросил помощи у людей. Скорая госпитализировала горожанина с семью ножевыми ранениями.

Правоохранители около суток устанавливали личность и место нахождения напавшего и в конце концов задержали его. Выяснилось, что накануне задержанный находился в нетрезвом состоянии.

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У мужчины изъяли нож, а его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине поймали мужчину, который с ножом напал на женщину на улице, изнасиловал и забрал деньги.