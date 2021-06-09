В Одессе неделю ищут офицера: жену заподозрили во вранье, а военного – в шпионаже и побеге в Крым

В Одессе уже неделю разыскивают Алексея Черткова, руководителя штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы. В прошлый вторник, 1 июня, военнослужащий вышел из своего дома и отправился на работу, но по дороге он просто исчез. Полиция отрабатывает различные версии. Но официальных заявлений пока нет, и Одессой поползли слухи.

Жену Черткова Екатерину заподозрили во лжи, а самого офицера – в шпионаже и побега в оккупированный Крым, где проживают его родители. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

По словам жены, Чертков вышел из дома в 6:30. Чтобы доехать в Управление морской охраны на улице Приморской ему в такое время понадобилось бы около 15 минут. Однако он там так и не появился.

"Связь с офицером фактически была утрачена с самого начала. Еще утром он имел несколько телефонных звонков по работе, но уже с начала рабочего времени его телефон молчит, и в настоящее время известно, что он не появлялся в сети мобильного оператора", – рассказал пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

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Руководителя штаба немедленно начали разыскивать. Но его жена запутывает дело. Она позвонила на место работы мужа и заявила, что он вечером якобы вернулся, но она его не пустила домой. Однако проверка камер возле дома не подтвердила слов женщины и Черткова официально объявили в розыск.

Журналисты пытались выяснить, что заставило Екатерину сказать неправду. Но она наотрез отказалась с ними разговаривать.

У соседей удалось узнать, что они видели во дворе машину правоохранителей, осуществлявших наружное наблюдение. По мнению соседей, Алексея готовились силой задержать, или захватить. Но за 5 дней до исчезновения машина поехала, и наблюдения сняли.

Алексей Чертков был среди личного состава кораблей отрядов морской охраны из Крыма, которые 7 лет назад вернулись в Одессу. И хотя на оккупированном полуострове у него осталась вся родня, он решил служить в Украине.

Но теперь, после исчезновения Одессой поползли слухи, что он мог вернуться домой в оккупированный Крым, прихватив с собой ценный информационный багаж, к которому имел доступ в штабе. Сейчас правоохранители выясняют, какие именно материалы были доступны Алексею Черткову и насколько важной информации он пользовался в последнее время.

Журналисты связались с матерью Алексея, которая осталась с мужем на оккупированной территории, и спросили, как давно она общалась с сыном. Но диалога не получилось, более того, женщина сразу удалила свою страницу в соцсети.

Коллеги пропавшего офицера до последнего не верят, что он мог быть шпионом. Они привлекли кибер-подразделения, чтобы проверить его общения и активность в различных сетях и не прекращают поисков Алексея.

Напомним, 1 июня в Одессе по дороге на работу исчез офицер морской охраны. После того как военнослужащий перестал выходить на связь и никто из его знакомых не смог сообщить, где он находится, правоохранители объявили мужчину в розыск.

Также OBOZREVATEL сообщал, что пропавший Алексей Чертков владеет информацией о системе охраны госграницы