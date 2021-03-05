В Одессе начался суд по делу о самообороне Стерненко. Фото

В пятницу, 5 марта, в Одессе начался суд по делу превышении пределов необходимой самообороны активистом Сергеем Стерненко.

Как сообщает "Суспільне", подсудимого в Приморский районный суд доставили из СИЗО. Под зданием суда дежурит полиция диалога, Нацгвардия, Нацполиция и сотрудники ГСЧС.

Адвокаты Стерненко заявили, что их подзащитный находится под стражей незаконно и "без какого-либо законного решения суда". Поэтому защита требовала "незамедлительно установить законность задержания". Также адвокат Андрей Писаренко заявил об отводе судьи.

Судьи настаивали, что не могут рассматривать ходатайство адвокатов об освобождении Стерненка из-под стражи. На что прокуратура предложила принять заявление и передать его в канцелярию для автоматического распределения следственного судьи.

Адвокат Маси Найем просил судью Сергея Кичмаренко взять самоотвод.

"Вы говорите, что действия активистов подрывают доверие к суду и судебной системы. И так случилось, что давление на суд вроде бы оказывалось после приговора, поскольку люди начали критиковать. Но нет ни одного заявления суда о том, что было давление еще до суда. Как доверять судебной системе, когда она действует нелогично? Я прошу взять самоотвод", – говорил юрист.

По состоянию на 13:45 суд удалился в совещательную комнату, чтобы рассмотреть решение об отводе. После совещания, судья заявил что причин для самоотвода нет и заседание продолжилось.

Напомним, что в 2018 году на Стерненко было совершено три покушения. В ходе третьего на него напали Александр Исайкул и Иван Кузнецов, которого Стерненко смертельно ранил, и тот умер на месте.

Сторона обвинения настаивает на превышении пределов необходимой самообороны. Сам же Стерненко утверждает, что защищался.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокаты Сергея Стерненко заявили о возможной подделке документов и доказательств.