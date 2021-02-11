В Одессе на журналистов напала "группа поддержки" продавца безакцизных сигарет. Фото
В Одессе на рынке "Северный" в среду, 10 февраля, напали на журналистов, которые снимали сюжет о реализации безакцизных сигарет.
Как сообщил на странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, препятствовала деятельности съемочной группы "7 канала" "группа поддержки" одной продавщиц сигарет.
Известно, что мужчины мешали съемке, цеплялись за камеру, матерились и угрожали сотрудникам СМИ.
Съемочная группа вызвала полицию, написала заявление о препятствовании журналисткой деятельности и сняла побои.
Камера и отснятый материал уцелели, телеканал пообещал выпустить сюжет в эфир.
На сайте "7 канала" показали фото инцидента:
"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами и призывает Национальную полицию к проведению оперативного расследования", – написал Томиленко.
Он подчеркнул, что правоохранители должны наказать виновных.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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