В Одессе мужчина залез на башенный кран, чтобы выпить пива. Видео курьеза

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Происшествия
1 минута
4,1 т.
В Одессе мужчина залез на башенный кран, чтобы выпить пива. Видео курьеза

В Одессе мужчина вылез на стрелу башенного крана, уселся и пьет пиво. При этом спасатели никак не могут его снять.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале издания "Телеграф". Отмечается, что вокруг собрались любопытные горожане (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лестница спасателей, судя по видео, не достает до стрелы крана.

"В Одессе мужчина залез на башенный кран, сбросил куртку и сидит пьет пиво. Спасатели не могут пока его достать, на улице собралась толпа зевак", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что мужчина сидит на краю стрелы крана, а спасатели пытаются добраться к нему при помощи пожарной лестницы, но судя по всему, ее длинны не хватает.

Пост "Телеграфа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве по стреле башенного крана бегал подросток. К счастью, парень не упал с нее.

УкраинаОдессаГСЧС