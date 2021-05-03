В Одессе мужчина залез на башенный кран, чтобы выпить пива. Видео курьеза

В Одессе мужчина вылез на стрелу башенного крана, уселся и пьет пиво. При этом спасатели никак не могут его снять.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале издания "Телеграф". Отмечается, что вокруг собрались любопытные горожане (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Одессе мужчина залез на башенный кран, сбросил куртку и сидит пьет пиво. Спасатели не могут пока его достать, на улице собралась толпа зевак", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что мужчина сидит на краю стрелы крана, а спасатели пытаются добраться к нему при помощи пожарной лестницы, но судя по всему, ее длинны не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве по стреле башенного крана бегал подросток. К счастью, парень не упал с нее.