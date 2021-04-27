В Одессе мужчина угрожал стоматологу пистолетом из-за плача дочери. Фото

В Одессе мужчина угрожал стартовым пистолетом врачу в стоматологии из-за плача своей дочери.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГПУ в Одесской области, 34-летний отец привел свою пятилетнюю дочь на прием к стоматологу. В больнице ребенок начал плакать, на что отец агрессивно отреагировал.

"Он начал с медработниками конфликт, в разгар которого приложил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали злоумышленника и изъяли у него пистолет.

Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области мужчина на почве ревности несколько раз выстрелил в соперника.