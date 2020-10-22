В Одессе мужчина убил знакомого и спрятал тело на балконе

В Одессе местный житель убил знакомого, которого пригласил в гости на угощение, и спрятал его на балконе своей квартиры. Жуткую находку обнаружили полицейские.

По их словам, мужчина совершил преступление умышленно и сознался в нем. Об этом информирует Малиновский отдел полиции в Одессе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Во время отработки территории обслуживания правоохранители обратили внимание на запах, что просочился в подъезд одной из многоэтажек. Установив хозяина дома, они выяснили, что 44-летний мужчина совершил умышленное убийство", – говорится в сообщении.

Задержанный признался, что с потерпевшим – 42-летним горожанином – он познакомился на улице, пригласил его в гости, а за угощением вызвал смертельные ножевые ранения, ибо тот "с избыточным тщеславием рассказывал о своей жизни".

Правоохранители изъяли из квартиры одессита орудия преступления, окровавленную одежду и другие вещественные доказательства.

Начальник Малиновского ОП Виктор Герасименко отметил, что действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 сентября в Одессе на улице Академика Королева в аптеке убили девушку. На ее теле правоохранители обнаружили несколько ножевых ранений.