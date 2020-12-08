В Одессе мужчина с лета преследовал девочку и публично признался в намерении ее развратить. Видео

В Малиновском районе Одессы полицейские задержали мужчину, который пытался развратить 14-летнюю девочку.

Как сообщила патрульная полиция Одесской области в Facebook, вечером 7 декабря инспекторам поступил вызов от родителей о том, что сосед в который раз предлагал их дочери интим. По словам матери, это продолжается еще с лета.

Сам мужчина признался на видео, что приглашал девушку домой и предлагал, чтобы она ему "подр*чила" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время задержания злоумышленник рассказал, что имеет дома много марихуаны и пригласил патрульных в свой дом.

Там в одной из комнат инспекторы заметили в пакете растения каннабиса, а во дворе нашли несколько кустов этого же растения.

На место вызвали следователей для установления всех обстоятельств событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция вычислила мужчину, который массово развращал несовершеннолетних.