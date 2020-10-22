В Одессе мужчина на глазах у толпы схватил провод под напряжением в 35 тысяч вольт. Видео 21+

В Одессе мужчина, решивший покончить с собой, залез на опору ЛЭП и взялся рукой за провод под напряжением.

Об этом написала Думская. Инцидент произошел недалеко от ТЦ "Панорама", на площади Независимости.

Патрульные полицейские пытались отговорить человека, забравшегося на опору, от опрометчивого поступка. Однако мужчина демонстративно поднял руку и взялся за провод.

Очевидцы сняли происшествие на видео. На кадрах видна яркая вспышка от разряда тока, после чего мужчина упал.

Он получил разряд около 35 тысяч вольт.

По словам очевидцев, после тяжелейшей травмы мужчина остался жив. Его забрала скорая помощь и увезла в реанимацию.

Осторожно, видео 21+

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре на улице Арктической 40-летний мужчина погиб в результате поражения электрическим током. Вместе с напарником горожанин проводил ремонт в доме 72-летней местной жительницы.