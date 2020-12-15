В Одессе арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней родственницы
В Одессе арестовали 27-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на свою 19-летнюю родственницу и ее изнасиловании.
Преступление произошло в торговом павильоне задержанного жителя Одессы. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба полиции области на официальном сайте.
Установлено, что девушка пришла к своему родственнику, чтобы купить компьютерную технику.
"Подобрав ей ноутбук, правонарушитель угостил гостью кофе, а потом неожиданно предложил вступить с ним в половые отношения", – сказано в сообщении.
Следователи заявляют, что когда девушка отказала мужчине, он сломал ей нос, силой удовлетворил свои сексуальные потребности и, чтобы не оказаться за решеткой, бежал из области.
Копы нашли и задержали подозреваемого. Проведенные экспертизы "прямо указывают на причастность фигуранта к противоправным действиям", отметили правоохранители.
Жителю Одессы сообщили о подозрении по ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК. Суд арестовал его без права внесения залога.
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