В Одессе мужчина, убивший тещу, шесть лет насиловал жену и двух дочерей

В Одессе 48-летний ранее судимый мужчина в течение шести лет насиловал жену и двух дочерей, избивал их и угрожал убийством, установило следствие. За содеянное злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом в четверг, 1 июля, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры на официальном сайте. Отмечается, что дело о тройном изнасиловании уже передано в суд, который и должен решить судьбу фигуранта.

В преступлении подозревается житель Суворовского района Одессы. Как установили следователи, в течение 2015-2021 годов мужчина насиловал и избивал жену, а также собственных дочерей, угрожая убить их. Одной из девочек в то время было 14 лет, а другой – 17.

"Угрозы убийством пострадавшие восприняли реально", – говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили: ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство тещи. Мать своей жены он забил до смерти, что было доказано в судебном порядке.

Подозреваемого задержали правоохранители. Суд по ходатайству прокуратуры выбрал ему меру пресечения – арест.

Максимальное наказание за нарушение статей, по которым начато дело (ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 122, ст. 386 УК), – 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Одесской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии изнасилований несовершеннолетних. 70-летнего жителя Южного, охранника местного Дома культуры, обвиняют сразу в четырех преступных эпизодах, а пострадавших в деле – шестеро.

Как писал OBOZREVATEL: