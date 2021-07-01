В Одессе мужчина, убивший тещу, шесть лет насиловал жену и двух дочерей
В Одессе 48-летний ранее судимый мужчина в течение шести лет насиловал жену и двух дочерей, избивал их и угрожал убийством, установило следствие. За содеянное злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.
Об этом в четверг, 1 июля, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры на официальном сайте. Отмечается, что дело о тройном изнасиловании уже передано в суд, который и должен решить судьбу фигуранта.
В преступлении подозревается житель Суворовского района Одессы. Как установили следователи, в течение 2015-2021 годов мужчина насиловал и избивал жену, а также собственных дочерей, угрожая убить их. Одной из девочек в то время было 14 лет, а другой – 17.
"Угрозы убийством пострадавшие восприняли реально", – говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили: ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство тещи. Мать своей жены он забил до смерти, что было доказано в судебном порядке.
Подозреваемого задержали правоохранители. Суд по ходатайству прокуратуры выбрал ему меру пресечения – арест.
Максимальное наказание за нарушение статей, по которым начато дело (ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 122, ст. 386 УК), – 15 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее в Одесской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии изнасилований несовершеннолетних. 70-летнего жителя Южного, охранника местного Дома культуры, обвиняют сразу в четырех преступных эпизодах, а пострадавших в деле – шестеро.
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