В Одессе мусоровоз сбил ребенка на велосипеде. Фото

В понедельник, 9 ноября, в Одессе мусоровоз сбил 8-летнего мальчика на велосипеде.

Об этом в Facebook сообщает портал "Вартові Еспресо", опубликовав фото с места происшествия.

Отмечается, что после наезда ребенка госпитализировали медики "скорой помощи". На данный момент обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.

Отметим, в Одессе в полицию обратилась мать ребенка, которая заявила, что сотрудники детсада воровали продукты, предназначенные для приготовления еды детям.

Добавим, что в Одессе учительница рисования набросилась на ученицу за то, что она отвечала на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Русановке мусоровоз переехал мать с двухлетним ребенком, в результате чего женщина скончалась на месте.

Также в Броварах Киевской области мусоровоз сбил женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.