В Одессе массово "заминировали" детсады и школы

В Одессе и области 25 января неизвестные заявили о заминировании сотен учебных заведений – детсадов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов.

Анонимное сообщение об этом поступило на электронную почту полиции. Об инциденте информирует пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Проверять данные о заминировании 373 учебных заведений взялись следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи.

Стоит отметить, что подобное в Одессе случается не впервые. Мэр города Геннадий Труханов назвал неоднократные массовые "заминирования" детсадов "элементом гибридной войны", передает "Суспільне".

"Я не понимаю, что происходит. Кто это делает? Буду общаться с руководителем Нацполиции, со всеми представителями правоохранительной системы, для того, чтобы получить ответ. Что это такое и что сделано, чтобы это больше не повторялось," – заявил Труханов.

Он также поручил департаменту муниципальной безопасности разработать и отработать схемы патрулирования возле учреждений дошкольного образования города. Кроме того, предложил создать городские группы реагирования, которые будут иметь право обследовать "заминированные" объекты вместо копов и взрывотехников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в Киеве заминировали жилой дом – правоохранители нашли на одном из этажей гранаты, а людей эвакуировали.