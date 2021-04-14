В Одессе машина вылетела с дороги во двор и перевернулась: есть жертвы. Фото

В ночь на 14 апреля в Одессе Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся. Внутри находились пять человек.

В аварии один погиб на месте, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области. ДТП произошло на Люстдорфской дороге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местное издание "Думская" уточнило, что машина превратилась в груду металла, поэтому полицейским пришлось узнавать ее модель по номеру государственной регистрации.

Обломки авто лежали колесами вверх. На место аварии прибыли медики, полицейские и спасатели. Причина ДТП пока неизвестна.

"Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личности пострадавших и обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ей будет предоставлена ​​позже", – рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине произошло столкновение грузовика Mercedes-Benz и легкового авто LADA Kalina. В результате ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения в направлении Киева.