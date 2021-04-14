В Одессе машина вылетела с дороги во двор и перевернулась: есть жертвы. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Происшествия
2 минуты
1,4 т.
ДТП в Одессе

В ночь на 14 апреля в Одессе Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся. Внутри находились пять человек.

В аварии один погиб на месте, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области. ДТП произошло на Люстдорфской дороге (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местное издание "Думская" уточнило, что машина превратилась в груду металла, поэтому полицейским пришлось узнавать ее модель по номеру государственной регистрации.

Обломки авто лежали колесами вверх. На место аварии прибыли медики, полицейские и спасатели. Причина ДТП пока неизвестна.

"Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личности пострадавших и обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ей будет предоставлена ​​позже", – рассказали в полиции.

Машина перевернулась.
На место ДТП прибыли полицейские.
Все, что осталось от машины.
Погиб один человек, четверо пострадали.
Авария произошла на Люстдорфской дороге.
От авто осталась груда металла.
Машина вылетела во двор.
ДТП в Одессе.
Люстдорфская дорога в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине произошло столкновение грузовика Mercedes-Benz и легкового авто LADA Kalina. В результате ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения в направлении Киева.

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