В Одессе изъяли 750 кг боевого психотропа, который использует ИГИЛ – СБУ

В Одессе сотрудники Службы безопасности блокировали транзит через Украину 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства". К схеме оказались причастными одессит и львовянин.

На черном рынке изъятый товар оценивается более чем в $30 миллионов. Об этом информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, во время спецоперации оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где его было скрыто в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников.

Вскоре же наркодельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки каптагона в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который скрыли пакеты с психотропом. Два контейнера с наркотиками злоумышленники успели доставить в Одесский морской порт.

"После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого – по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяты правоохранителями", – информируют в ведомстве, подчеркивая, что операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении. Также продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей ИГИЛ, который был заместителем подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула.