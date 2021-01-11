В Одессе за один вечер избили двух полицейских

В Одессе 10 января избили двух лейтенантов Национальной полиции Украины – 24-летнюю девушку и 26-летнего парня.

Как пишет "Думская", первый эпизод произошел около 19:30 на перекрестке Успенской и Ришельевской улиц. Там копы пытались угомонить пьяного 22-летнего хулигана, а тот толкнул сотрудницу полиции и она ударилась головой о служебный автомобиль.

Врачи констатировали у полицейской закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга.

Второй инцидент, в котором пострадал 26-летний лейтенант, случился около 22:00 в Вознесенском переулке. При задержании 43-летний нарушитель ударил копа в лицо и столкнул его с лестницы.

Правоохранителя доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота.

По данных фактах открыто два производства по ч.1 ст.345 УК (насилие в отношении работника правоохранительного органа). Если вину фигурантов доведут в суде, они могут сесть в тюрьму на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 10 января полицейские остановили авто с пьяной женщиной за рулем за нарушение правил дорожного движения. Она сопротивлялась при задержании и швырнула в патрульного бутылку пива. Кроме того, водитель вместе с пассажиром снимали происходящее для социальной сети TikTok.