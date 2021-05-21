В Одессе из-за столкновения электросамокатов парень получил перелом черепа. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Происшествия
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В Одессе из-за столкновения электросамокатов парень получил перелом черепа. Видео

В Одессе на Трассе здоровья произошло лобовое столкновение двух электросамокатов. От удара один из них упал без сознания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спортсмен Виталий Гилевич. Он уточнил, что пострадавший получил перелом черепа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Момент столкновения самокатов.

Уточняется, что инцидент случился еще 11 мая. 21-летний парень ехал на арендованном электросамокате и врезался в такой же самокат, двигавшийся на встречу.

Медики констатировали перелом черепа. Теперь пострадавшему должны установить пластину размером 50 на 50 мм.

В то же время "Думская" пишет, что мэр города Геннадий Труханов намерен запретить передвигаться на электротранспорте по Трассе здоровья.

От удара парень получил перелом черепа.

По словам директора Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктора Кузнецова, работа с операторами, сдающим в аренду такой транспорт, уже ведется.

Трасса здоровья в Одессе пролегает от пляжа Аркадия к Ланжерону. Ее протяженность около 6 км.

Трасса здоровья в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве избили ведущего "Телебачення Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения в адрес парней на электросамокатах.

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