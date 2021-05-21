В Одессе из-за столкновения электросамокатов парень получил перелом черепа. Видео

В Одессе на Трассе здоровья произошло лобовое столкновение двух электросамокатов. От удара один из них упал без сознания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спортсмен Виталий Гилевич. Он уточнил, что пострадавший получил перелом черепа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что инцидент случился еще 11 мая. 21-летний парень ехал на арендованном электросамокате и врезался в такой же самокат, двигавшийся на встречу.

Медики констатировали перелом черепа. Теперь пострадавшему должны установить пластину размером 50 на 50 мм.

В то же время "Думская" пишет, что мэр города Геннадий Труханов намерен запретить передвигаться на электротранспорте по Трассе здоровья.

По словам директора Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктора Кузнецова, работа с операторами, сдающим в аренду такой транспорт, уже ведется.

Трасса здоровья в Одессе пролегает от пляжа Аркадия к Ланжерону. Ее протяженность около 6 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве избили ведущего "Телебачення Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения в адрес парней на электросамокатах.