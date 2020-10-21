В Одессе двое строителей погибли под завалами в котловане. Фото

В Одессе погибли двое строителей, которых засыпало в котловане в результате обвала.

Спасатели извлекли тела рабочих около 16:30 в среду, 21 октября, сообщается на странице ГСЧС в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на улице Академика Сахарова. Как уточняет "Думская", речь идет о стройплощадке жилого комплекса Green's.

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в Одессе на улице Академика Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций под обломками оказались двое работников. По состоянию на 16:30 тела работников были изъяты из-под завала. Медицинские работники констатировали смерть", – сказано в сообщении.

К спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за работ на стройплощадке обвалился соседний жилой дом. Инцидент произошел на улице Торговой, 20.